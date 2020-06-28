«Каждый третий самолет – наш» - новосибирцы голосуют за присвоение мегаполису звания «Город трудовой доблести»
Одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию, в регионе проходит сбор подписей за присвоение Новосибирску почетного статуса. Это звание «Город трудовой доблести». По данным областного Правительства, инициативу поддержало уже 200 тысяч жителей.
- Новосибирск был в числе первых городов, которым предложено вручить это почетное звание. Это абсолютно правильно, честно и справедливо, – так высказался о перспективе получения звания губернатор Андрей Травников.
- Новосибирск имеет богатую историю. Каждый третий самолет и каждый второй снаряд был выпущен в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны, - напомнил главный врач областного онкологического диспансера Олег Иванинский. - В Новосибирске было больше 1000 различных видов госпиталей. Оценка труда наших земляков в те тяжелые годы очень важна, и я считаю, мы должны добиться этого высокого звания.
Скрипач Михаил Симонян поделился впечатлениями о том, как идет голосование - «в очень комфортном и безопасном режиме». А также он прокомментировал поправки к Конституции.
- Особенно мне нравится то, что русский язык будет являться государственным языком, - сказал он.
Напомним, в голосовании уже принял участие депутат Госдумы, трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
- Мы принимаем на себя очень долгожданное, но правильное определение. Я говорю сейчас о более четко выраженном суверенитете, о нерушимости границ, о том, что наши законы, если это касается наших интересов, доминируют над законами иными, которые нас могут уязвить. Поэтому здесь я считаю, что это уже поправки, которые характеризуют сильное государство, - прокомментировал он.
Напомним, что голосование и сбор подписей продолжаются, избирательные участки будут работать до 20 часов 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU