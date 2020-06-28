Силовики раскрыли секрет новосибирского гимна

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:25:14+03:00

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В День города сотрудники МЧС рассказали об истории новосибирского гимна. Некоторым было известно, но многие не знали: автор этого хита - пожарный. Звали его - Владислав Ленский.

- Говорят, он был очень интеллигентным человеком, командиром взвода и в свободное от дежурств время ездил с агитбригадой «Искорка» в качестве аккордеониста и руководителя группы. Работал в управлении пожарной охраны Новосибирска, занимался в дирижерско-хоровой студии при новосибирской консерватории, - рассказали о коллеге в областном управлении МЧС.

В конце 60-х Ленский ехал с группой сослуживцев на запись «Голубого огонька». Уже в поезде пассажиры взялись сочинять песню про Новосибирск.

- Ленский сочинил мелодию, а автором слов называют и его, и Евгения Васильевича Острикова, и Юрия Михайловича Бурико, но тут, похоже, концов уже не найти, - комментируют действующие сотрудники МЧС. - Вместе с новой аранжировкой, которую сделали московские профессионалы, у песни появились и новые исполнители. Теперь в любви к Новосибирску признавались золотые голоса советской эстрады - Майя Кристалинская и Иосиф Кобзон.

Ко дню города ансамбль новосибирского главка МЧС вновь «освежил» гимн, исполнив песню по-новому.

Новосибирску 127 лет. Поздравление ансамбля ГУ МЧС России по Новосибирской области.В день рождения города Новосибирск ансамбль Главного управления МЧС России по Новосибирской области подготовил музыкальное поздравление. Песня Новосибирск родной ( гимн города) обрела второе дыхание и зазвучала свежо, по-современному, где солисты выразили всю свою любовь к нашему городу.

ИСТОЧНИК KP.RU