Молодой новосибирец обокрал магазин, в котором работал
Житель Новосибирска похитил деньги из кассы продуктового магазина. Ему было не сложно это сделать, так как молодой человек сам работал в этой торговой точке.
- Сотрудник одного из магазинов продуктов, расположенного на улице Планетной, взял из кассы денежные средства в размере более 96 тысяч рублей и забрал их себе, - так описывают инцидент в областном главке МВД.
На следующий день 24-летний похититель не вышел на работу, а владелец магазина обратился в полицию. Разумеется, такое преступление сотрудники раскрыли.
Похищенное экс-сотрудник возместил. Однако это не избавило его от уголовного дела. Часть 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в крупном размере» допускает до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU