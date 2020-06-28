2020-06-28T09:03:16+03:00
Происшествия

Молодой новосибирец обокрал магазин, в котором работал

Когда на преступника вышла полиция, тот вернул все похищенное
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Похитителя вычислила полиция.Похитителя вычислила полиция.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Новосибирска похитил деньги из кассы продуктового магазина. Ему было не сложно это сделать, так как молодой человек сам работал в этой торговой точке.

- Сотрудник одного из магазинов продуктов, расположенного на улице Планетной, взял из кассы денежные средства в размере более 96 тысяч рублей и забрал их себе, - так описывают инцидент в областном главке МВД.

На следующий день 24-летний похититель не вышел на работу, а владелец магазина обратился в полицию. Разумеется, такое преступление сотрудники раскрыли.

Похищенное экс-сотрудник возместил. Однако это не избавило его от уголовного дела. Часть 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в крупном размере» допускает до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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