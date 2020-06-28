2020-06-28T08:18:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области зафиксирована рекордно низкая заболеваемость коронавирусом

По официальным данным, за сутки COVID-19 диагностировали у 98 человек
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирской области зафиксирована рекордно низкая заболеваемость коронавирусом.В Новосибирской области зафиксирована рекордно низкая заболеваемость коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Впервые за месяц уровень суточной заболеваемости коронавирусом оказался в пределах сотни. Такова ситуация на 28 июня в Новосибирской области.

- В регионе зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+98 за последние сутки), - сообщает оперштаб области.

Прежде количество заболевших колебалось в диапазоне от 102 до 109 человек за сутки. Это продолжалось в течение месяца.

- 3 368 пациентов выздоровели (+86 за сутки). В отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек. На ИВЛ – 27 пациентов, - также сообщает оперативный штаб.

При этом уровень смертности от коронавируса в регионе не снижается. В течение последней декады июня медики уже несколько раз констатировали по четыре смерти за сутки.

Выпить две бутылки кефира, надеть на голову мультифору: что вытворяют нарушители масочного режима. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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