В Новосибирской области зафиксирована рекордно низкая заболеваемость коронавирусом
Впервые за месяц уровень суточной заболеваемости коронавирусом оказался в пределах сотни. Такова ситуация на 28 июня в Новосибирской области.
- В регионе зарегистрировано 5 769 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+98 за последние сутки), - сообщает оперштаб области.
Прежде количество заболевших колебалось в диапазоне от 102 до 109 человек за сутки. Это продолжалось в течение месяца.
- 3 368 пациентов выздоровели (+86 за сутки). В отделениях интенсивной терапии находятся 80 человек. На ИВЛ – 27 пациентов, - также сообщает оперативный штаб.
При этом уровень смертности от коронавируса в регионе не снижается. В течение последней декады июня медики уже несколько раз констатировали по четыре смерти за сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU