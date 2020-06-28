2020-06-28T07:58:27+03:00
Происшествия

Под Новосибирском иномарка вылетела навстречу грузовику, водитель погиб

Полиция пытается выяснить, почему машина помчалась по встречной полосе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Полиция выясняет, почему иномарка вырвалась на встречку.Полиция выясняет, почему иномарка вырвалась на встречку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Новосибирской области водитель легковой машины погиб в ДТП. Смертельная авария произошла 27 июня, когда на улице было еще светло. Полиция выясняет, почему автомобиль помчался по встречной полосе.

По данным МВД, за рулем Toyota Corolla находился 42-летний житель Ленинского района. В 18.55 он ехал по трассе «Новосибирск-Карасук» в сторону рабочего поселка Ордынское.

«На 76-м км он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино» под управлением 53-летнего жителя Новосибирска», - сообщает о дальнейшем Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Травмы стали для водитель легковой иномарки смертельными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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