2020-06-28T08:04:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске умерли еще четыре пациента с коронавирусом: что о них известно

Судя по данным оперштаба, все жертвы эпидемии за минувшие сутки - пенсионеры
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске растет количество жертв коронавируса.В Новосибирске растет количество жертв коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области зафиксировано еще четыре смерти от коронавируса. Судя по данным оперативного штаба, все они – пенсионного возраста (хотя в целом среди жертв пандемии в регионе есть и молодые люди).

- Скончались еще трое мужчин – 67 лет, 71 год и 79 лет – и одна женщина, ей было 66 лет, - сообщает оперштаб Новосибирской области.

Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 91.

До этого в течение недели медики Новосибирской области уже трижды фиксировали смерть четырех человек от COVID-19 за сутки. При этом, уровень заболеваемости по официальным данным остается стабильным уже в течение месяца и держится в диапазоне от 102 до 109 человек.

А за минувшие сутки оперштаб зафиксировал даже меньшую заболеваемость.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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