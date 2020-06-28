«Мы справимся»: что сказал мэр Новосибирска, поздравляя жителей с Днем города

28 Июнь 2020 2020-06-28T06:45:57+03:00

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Мэр Новосибирска поздравил жителей с Днем города. Обращение Анатолий Локтя опубликовано на интернет-ресурсах городской администрации.

«Дорогие новосибирцы! От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения нашего любимого города! Новосибирск — город новаторов, прогрессивных, целеустремленных и сильных духом людей. Именно такие люди в конце XIX века приехали сюда — в далекую заснеженную Сибирь, чтобы связать два берега реки Оби. Первые мостостроители основали поселок, который сегодня является третьим по численности городом и первым муниципалитетом страны», - обращается в своем поздравлении мэр.

В своих словах Анатолий Локоть отметил, что город продолжается расти и меняться, что в нем развиваются новые микрорайоны, появляются школы и детские сады. Некоторые объекты мэр отметил отдельно: автовокзал, новый автовокзал, который уже появился, станцию метро «Спортивная», которая сейчас на стадии строительства, волейбольный центр и ледовую арену.

В своем обращении мэр напоминает, что от массовых мероприятий в День города пришлось отступить в связи с эпидемией.

«В сложных условиях пандемии жители нашего города продемонстрировали сплоченность и готовность помогать другим. Новосибирцы откликнулись на призыв стать волонтерами оперативного штаба помощи пожилым и маломобильным людям: сегодня там трудятся более 140 добровольцев. Кроме того, к этой работе подключились благотворительные организации, общественники и предприниматели», - добавил Анатолий Локоть.

Он также высказал уверенность, что новосибирцы вернутся к привычной жизни.

«Друзья! Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и душевного тепла. Пусть в Новосибирске — нашем общем доме — царит согласие и понимание!» - такими словами заканчивается поздравление.

ИСТОЧНИК KP.RU