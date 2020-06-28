Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
По данным оперативного штаба, в регионе выявили 105 новых заболевших коронавирусом, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июня 2020 года расскажет о ситуации в регионе.
— За прошедшие сутки в больницы районов Новосибирской области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.
В Новосибирской области остается лишь один район, где до сих пор не выявлено заболевших COVID-19, — Кыштовский. Район — один из самых отдаленных, находится на севере области.
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области
По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5 671 случай заражения коронавирусом с момента вспышки заболевания в регионе. В том числе, заболели 353 ребенка. Всего в регионе 3 302 пациента излечились от COVID-19 и были выписаны из инфекционных больниц. Количество жертв коронавируса составляет 87 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU