Погода в Новосибирске на 28 июня 2020 года: резкое похолодание и дожди

28 Июнь 2020 2020-06-28T05:26:47+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 28 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске на 28 июня 2020 года обещает похолодание . По прогнозам синоптиков днем нас ждет похолодание до +20 градусов. При этом стоит ждать кратковременных дождей и гроз во второй половине дня .

— Днем +20…+22 градуса, ночью +18…+20 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Во второй половине дня вечеру местами крастковременный дождь, вероятна гроза. Ветер Западный 9-14 м\с, в порывах до 23 м\с, — сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание : днем +14…+19 градусов, местами +24 градуса. Ночью сильно похолодает, в среднем — +8…+13 градусов, при прояснениях +21 градус. В целом переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Днем пасмурно, в отдельных районах сильные дожди, ливни, грозы, град.

«Яндекс.Погода» также обещает новосибирцам похолодание и пасмурную погоду без осадков. Днем +18…+20 градусов, вечером +15…+18 градусов. Ночью прохладно — +13…+14 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер умеренный, не более 10 м\с.

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