Дождь в Новосибирске 27 июня 2020 года: лучшие фото и видео

27 Июнь 2020 2020-06-27T18:06:16+03:00

Показываем лучше фото и видео дождя в Новосибирске 27 июня 2020 года

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Дождь в Новосибирске 27 июня 2020 года застал людей врасплох. В это время многие прогуливались семьями, катались на велосипедах на Михайловской набережной. Им пришлось прятаться под крышей сцены, которая находится прямо на спуске.

— Когда все спрятались там, то в рупор объявили, чтобы все быстро разошлись из укрытия. Даже не смотря на то, что на улице идет сильный дождь, — рассказала КП-Новосибирск очевидица происходящего.

Вместо зонтика-куртка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Напомним, что сегодня, 27 июня, синоптики обещали жару и ураганный ветер. Температура днем достигала +29…+31 градуса, а вот уже к вечеру будет снижаться до +15 градусов. Ветер южный, а его порывы достигают 22 м/с.

Спасатели предупреждают, что на выходных возможно усиление ветра. Поэтому сибиряков призывают соблюдать элементарные правила безопасности.

Смотрите какая красота.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1562" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787448" frameborder="0"></iframe> А как вы укрываетесь от дождя?.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU