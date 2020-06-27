Дождь в Новосибирске 27 июня 2020 года: лучшие фото и видео
Дождь в Новосибирске 27 июня 2020 года застал людей врасплох. В это время многие прогуливались семьями, катались на велосипедах на Михайловской набережной. Им пришлось прятаться под крышей сцены, которая находится прямо на спуске.
— Когда все спрятались там, то в рупор объявили, чтобы все быстро разошлись из укрытия. Даже не смотря на то, что на улице идет сильный дождь, — рассказала КП-Новосибирск очевидица происходящего.
Вместо зонтика-куртка.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Напомним, что сегодня, 27 июня, синоптики обещали жару и ураганный ветер. Температура днем достигала +29…+31 градуса, а вот уже к вечеру будет снижаться до +15 градусов. Ветер южный, а его порывы достигают 22 м/с.
Спасатели предупреждают, что на выходных возможно усиление ветра. Поэтому сибиряков призывают соблюдать элементарные правила безопасности.
Смотрите какая красота.Фото: Алена МАРТЫНОВА
А как вы укрываетесь от дождя?.Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU