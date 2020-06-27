«Закрывайте форточки»: синоптики предупредили о сильном ветре в Новосибирске
В Новосибирске и Новосибирской области на выходных 27-28 июня ожидается шквальный ветер. Его порывы будут достигать 31 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Возможны обрывы линии электропередач, срыв крыш и падение конструкций, которые плохо закреплены.
— При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, — сообщает региональное МЧС.
Спасатели рекомендуют не разводить открытый огонь и стараться избегать оборванных проводов на улицах города, раскачивающиеся баннеры и вывески.
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ИСТОЧНИК KP.RU