«Закрывайте форточки»: синоптики предупредили о сильном ветре в Новосибирске

27 Июнь 2020 2020-06-27T16:23:44+03:00

Сибирякам стоит быть аккуратнее и соблюдать правила безопасности

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В Новосибирске и Новосибирской области на выходных 27-28 июня ожидается шквальный ветер. Его порывы будут достигать 31 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Возможны обрывы линии электропередач, срыв крыш и падение конструкций, которые плохо закреплены.

— При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, — сообщает региональное МЧС.

Спасатели рекомендуют не разводить открытый огонь и стараться избегать оборванных проводов на улицах города, раскачивающиеся баннеры и вывески.

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