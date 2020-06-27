В Новосибирске идет третий день голосования за поправки в Конституции

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:09:15+03:00

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В Новосибирске продолжается голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Свою активную гражданскую позицию показывают не только жители города, но и врачи, общественные деятели, политики.

— Конституция — это Основной закон любого государства и в нем определены политические и экономические основы развития, на чем строится государство и каковы его принципы. Я считаю, что каждый человек, если он гражданин своей страны, если он занимает активную жизненную позицию, то ему совершенно не все равно, в какой стране будет жить он сам, и в какой стране будут жить его дети. Поэтому те поправки, которые сегодня вносятся — укрепление семейных ценностей, безопасность территориальной целостности государства, индексация пенсии — это очень важные поправки, которые должны быть приняты, — говорит главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

На всех участках соблюдаются меры безопасности против коронавирусной инфекции. У всех членов избирательной комиссии присутствуют маски, перчатки и антисептики. Так же средства защиты выдают наблюдателям и избирателям, если у них с собой нет.

До основного дня голосования пришла проголосовать и Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

— Мы долго ждали этого момента, обсуждали те поправки, которые сегодня предложены. Мы понимаем, что они назрели: 1993 год, когда принималась Конституция России, был давно, мир изменился, наша страна тоже меняется. И поправки, которые сегодня предложены — суверенитет, безопасность нашего государства, социальные гарантии и другие, очень важны. Поэтому во второй день голосования, в обеденный перерыв, я пришла по возможности и проголосовала за те поправки, которые предложил президент, и которые предложило население, — отмечает Галина Гриднева

В районах Новосибирской области тоже есть неравнодушные к поправкам в конституции. К примеру, глава Чистоозерного района Александр Аппель отметил для себя одно из самых важных изменений.

— Вопрос главной ячейки общества — семьи — святой вопрос. Важно, чтобы у каждого ребенка были мать и отец, чтобы была крепкая семья, — говорит сибиряк.

Для граждан работает Информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. По телефону горячей линии можно получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий.

Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июня по 14 сентября (с понедельника по четверг — с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье — с 10.00 до 18.00).

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