Правительство выделит деньги на строительство вольеров в зоопарке

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:08:14+03:00

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Правительство Новосибирской области выделит деньги на содержание иживотных и строительство вольеров в зоопарке имени Р.А. Шило. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников на выездом заседании 26 июня.

— Полтора года назад директор зоопарка Андрей Ростиславович Шило презентовал обширную программу развития, и в прошлом году многие их этих проектов удалось реализовать. Сегодня мы посмотрели на результат. Но, несмотря на объективную паузу, которая случилась из-за коронавируса, развитие зоопарка необходимо продолжать, — заявил Андрей Травников. — Реализация проекта реконструкции вольеров для бурых, черных и других медведей является обязательным условием по возвращению нашему зоопарку статуса постоянного члена Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Это нужно сделать быстро, потому что остался год на все строительные работы.

Стоит отметить, что регион уже дважды выделял средства на помощь зоопарку. Общая сумма составила 49,5 миллиона рублей.

Напомним, что уже 24 июня зоопарк открыли для посещения. Билеты туда можно приобрести только онлайн, а посещение разрешено в маске и с соблюдением социальной дистанции.

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