2020-06-27T11:15:21+03:00
Общество

Дождались: в Новосибирске заработали фонтаны

Об это сообщил директор МКУ «Городской фонтан»
Анна ПАШАГИНА
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Фонтаны откроют уже 27 июня.Фонтаны откроют уже 27 июня.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня днем, 27 июня, стало известно о запуске городских фонтанов. Об этом сообщил директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко в социальных сетях.

— Включаем городские фонтаны! Поздравляю новосибирцев — в такую жару это нельзя кстати, — пишет на своей странице Валерий Науменко.

Напомним, что фонтаны в Новосибирске не включали из-за режима самоизоляции. Эта мера была принята для того, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.

— Уже некоторые фонтаны работаю. Запускаем торопимся. Наконец то дана команда. Сам коллектив горфонтана уже заждался, — отмечает Валерий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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