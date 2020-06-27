Дождались: в Новосибирске заработали фонтаны
Сегодня днем, 27 июня, стало известно о запуске городских фонтанов. Об этом сообщил директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко в социальных сетях.
— Включаем городские фонтаны! Поздравляю новосибирцев — в такую жару это нельзя кстати, — пишет на своей странице Валерий Науменко.
Напомним, что фонтаны в Новосибирске не включали из-за режима самоизоляции. Эта мера была принята для того, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте.
— Уже некоторые фонтаны работаю. Запускаем торопимся. Наконец то дана команда. Сам коллектив горфонтана уже заждался, — отмечает Валерий.
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ИСТОЧНИК KP.RU