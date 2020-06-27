«Заплатила деньги, а дочка не поступила»: сибирячка обвинила школу в вымогательстве
Сибирячка обвинила лицей в поборах. Об этом она написала на сайте Flamp.ru
— Я перевела своего ребенка в эту школу после 8-го класса. Нас отправили для написания заявления к завучу. После короткого собеседования я написала заявление нам сказали, что по мимо ежемесячных платежей нужно еще внести оплату при поступлении в размере 10 тысяч рублей, — рассказывает мама школьницы.
По словам женщины, ее дочке нужно будет учиться в школе еще три года поэтому размер платежа должен составлять 30 тысяч рублей. Все это оформляется договором добровольного пожертвования.
— Я тогда сглупила и отдала всю сумму сразу, — признается сибирячка. — Меня еще предупредили, что в школе набирается на 15 человек больше, поэтому моя дочка может не пройти конкурс. Так и получилось. Моя дочь не попала в эту школу.
Когда мама школьницы захотела вернуть свои деньги обратно, то у нее ничего не получилось. В договоре написано, что средства возврату не подлежат.
В комментариях новосибирцы стали советовать, как правильно поступить:
— Идите в полицию и Рособрнадзор.
— Обращайтесь в правоохранительные органы.
— Пишите в прокуратуру!
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ИСТОЧНИК KP.RU