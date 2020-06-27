В Новосибирске умерли еще четверо пациентов с коронавирусом: что о них известно

27 Июнь 2020 2020-06-27T08:13:42+03:00

Об этом сообщили в региональном оперштабе

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Сегодня днем, 27 июня, стало известно о четырех умерших от коронавируса за последние сутки. Об этом рассказали в оперштабе Новосибирской области.

— Скончались еще четыре человека. Трое мужчин — 87 лет, 89 лет и 92 года. И женщина, ей было 68 лет, — говорится в сообщении от оперштаба.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 87 случаев летатального исхода от коронавируса.

— Всего в Новосибирской области провели 194 128 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1005 жителей региона, — сообщают в оперштабе.

Напомним, что в Новосибирской области введен масочный режим. Так же с первого июля продлят режим самоизоляции, хотя многие ограничения уже начали снимать. Для новосибирцев открыли парки, магазины с отдельным входом и некоторые оптовые торговые центры.

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ИСТОЧНИК KP.RU