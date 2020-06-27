В Новосибирской области еще 105 человек заразились коронавирусом

27 Июнь 2020 2020-06-27T07:58:29+03:00

На сегодняшний день в регионе более 5 тысяч заболевших. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в региональном оперштабе

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В субботу, 27 июня, стало известно, что еще 108 человек в Новосибирской области заразились коронавирусной инфекцией, из больниц выписали 86 человек. Всего в регионе зарегистрировано более 5 тысяч случаев.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 87 человек. На ИВЛ — 31 пациент, — сообщают в оперштабе Новосибирской области. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 193.

Среди заболевших коронавирусом 5 детей, их общее число на 27 июня — 353 человека.

Напомним, что ранее стало известно о продлении режима самоизоляции с первого июля. Однако некоторые ограничительные меры в городе уже снимают. К примеру, уже открыли зоопарк, магазины с отдельным входом и оптовые торговые центры. В Новосибирске по прежнему сохраняется масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU