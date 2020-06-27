2020-06-27T07:58:29+03:00
Общество

В Новосибирской области еще 105 человек заразились коронавирусом

Об этом сообщили в региональном оперштабе
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
На сегодняшний день в регионе более 5 тысяч заболевших.На сегодняшний день в регионе более 5 тысяч заболевших.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В субботу, 27 июня, стало известно, что еще 108 человек в Новосибирской области заразились коронавирусной инфекцией, из больниц выписали 86 человек. Всего в регионе зарегистрировано более 5 тысяч случаев.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 87 человек. На ИВЛ — 31 пациент, — сообщают в оперштабе Новосибирской области. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 193.

Среди заболевших коронавирусом 5 детей, их общее число на 27 июня — 353 человека.

Напомним, что ранее стало известно о продлении режима самоизоляции с первого июля. Однако некоторые ограничительные меры в городе уже снимают. К примеру, уже открыли зоопарк, магазины с отдельным входом и оптовые торговые центры. В Новосибирске по прежнему сохраняется масочный режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске умерли еще четверо пациентов с коронавирусом: что о них известно
В Новосибирской области еще 105 человек заразились коронавирусом
Следователи ищут педофила, предлагавшего 12-летней девочке секс за деньги
«Требуют 250 тысяч»: родители девочки, которая сломала руку в цирке, подали в суд
Погода в Новосибирске на 27 июня 2020 года: сильная жара и ураганный ветер
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Рассказываем, как новосибирские театры работали во время режима самоизоляции и когда они откроют двери для зрителей
Обиженная сибирячка набросилась на трёх девушек, приревновав их к своему парню
«Черные лесорубы» лишили Новосибирскую область деревьев на 29,6 миллионов рублей
«Сердце сжимается»: сибиряков возмутил пруд с утками, заросший тиной
«Приставали к девушкам, нарывались»: сибиряки устроили драку у гостиницы
Поиски сибирячки, пропавшей перед Новым годом, закончились трагедией
В Искитиме скончался первый пациент с коронавирусом
Министр транспорта Новосибирской области ушел на больничный с подозрением на коронавирус
«Просила спасти ребенка»: беременную женщину сожитель ударил ножом в горло
20 миллионов посылок и писем отправили новосибирцы с начала года
Педофил предложил секс за деньги 12-летней девочке возле школы
«Им можно, а нам нет?»: рестораторов возмутили толпы загорающих на пляже
«Уложили лицом в пол»: полицейские задержали двоих дебоширов в новосибирском метро
Погода в Новосибирске на выходные 27 и 28 июня 2020 года: объявлено штормовое предупреждение