Следователи ищут педофила, предлагавшего 12-летней девочке секс за деньги

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:56:23+03:00

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Новосибирские следователи начали поиски педофила, который предлагал школьнице секс за деньги.

— Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина предлагал 12-летней девочке секс за деньги. Инцидент произошел возле школы, где она учится. Ребенку удалось убежать от сибиряка и рассказать о случившемся родителям. Они тут же обратились в полицию.

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