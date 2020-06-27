Следователи ищут педофила, предлагавшего 12-летней девочке секс за деньги
Новосибирские следователи начали поиски педофила, который предлагал школьнице секс за деньги.
— Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина предлагал 12-летней девочке секс за деньги. Инцидент произошел возле школы, где она учится. Ребенку удалось убежать от сибиряка и рассказать о случившемся родителям. Они тут же обратились в полицию.
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ
Педофил предложил секс за деньги 12-летней девочке возле школы
Родители ребенка написали заявление в полицию (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU