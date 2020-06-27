2020-06-27T06:56:23+03:00
Происшествия

Следователи ищут педофила, предлагавшего 12-летней девочке секс за деньги

Новосибирские правоохранители начали проверку
Анна ПАШАГИНА
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Следователи начали доследственную проверку.Следователи начали доследственную проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Новосибирские следователи начали поиски педофила, который предлагал школьнице секс за деньги.

— Следственное управление СК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала, что мужчина предлагал 12-летней девочке секс за деньги. Инцидент произошел возле школы, где она учится. Ребенку удалось убежать от сибиряка и рассказать о случившемся родителям. Они тут же обратились в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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