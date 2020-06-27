«Требуют 250 тысяч»: родители девочки, которая сломала руку в цирке, подали в суд
Сибирячка подала в суд на цирк «Золотой дракон». Ранее КП-Новосибирск уже писала, что ее дочка сломала руку во время представления. Ребенок провалился под сидения и сломал руку. Девочке пришлось около месяца ходить в гипсе.
— Родители девочки хотят взыскать с цирка компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде, — рассказал КП-Новосибирск адвокат семьи Максим Амубрцев.
По словам адвоката, цирк «Золотой дракон» своей вины не признает.
— Они хотят во всем обвинить родителей. Директор цирка твердо считает, что они не обязаны обеспечивать безопасность зрителей во время представления, — объясняет Максим.
ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:
«Теперь мы в гипсе на месяц»: двухлетняя девочка покалечилась во время выступления бродячего цирка
Ребенок неудачно наклонился и упал в пролет между сиденьями, как итог — перелом руки. Родители девочки обратились в полицию (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU