«Требуют 250 тысяч»: родители девочки, которая сломала руку в цирке, подали в суд

27 Июнь 2020 2020-06-27T06:00:55+03:00

Цирк не хочет признавать своей вины. Фото: личный архив героя.

Они хотят взыскать с виновников ЧП моральную компенсацию

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Сибирячка подала в суд на цирк «Золотой дракон». Ранее КП-Новосибирск уже писала, что ее дочка сломала руку во время представления. Ребенок провалился под сидения и сломал руку. Девочке пришлось около месяца ходить в гипсе.

— Родители девочки хотят взыскать с цирка компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде, — рассказал КП-Новосибирск адвокат семьи Максим Амубрцев.

По словам адвоката, цирк «Золотой дракон» своей вины не признает.

— Они хотят во всем обвинить родителей. Директор цирка твердо считает, что они не обязаны обеспечивать безопасность зрителей во время представления, — объясняет Максим.

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Ребенок неудачно наклонился и упал в пролет между сиденьями, как итог — перелом руки. Родители девочки обратились в полицию (подробности)

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