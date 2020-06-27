Рассказываем, как новосибирские театры работали во время режима самоизоляции и когда они откроют двери для зрителей

27 Июнь 2020 2020-06-27T02:53:35+03:00

Рассказываем, как театры работали во время карантина и как собираются из него выходить. Фото:«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

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В этом году коронавирус внес свои коррективы в жизнь сибиряков. Многие организации были вынуждены закрыть свои двери для людей на период самоизоляции. Не обошла стороной эта ситуация и новосибирские театры. Рассказываем, как они работали во время карантина и как собираются из него выходить.

Раньше срока закрыл свой сезон театр «Красный факел»: из запланированной программы празднования пока состоялось только открытие фирменного подземного перехода

— На сентябрь мы сверстали все планы, думаю, что скоро билеты появятся в продаже, — рассказал изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» директор театра Александр Кулябин. — Надеюсь, 15 и 16 сентября мы все-таки проведем наш юбилей, отметим столетие театра спектаклем «Мой “Красный факел”». Это оригинальная постановка режиссера театра Тимофея Кулябина. Затем состоится открытие театрального сезона — мы покажем все наши запланированные премьеры. Что касается гастролей — в сентябре должны были состояться Большие московские гастроли в театре «Современник», но из-за сложившейся ситуации мы их отменили. Зарубежные гастроли остались в нашем графике: в ноябре театр поедет в Корею, в город Сеул, со спектаклем «Онегин».

Театр «Старый дом», перед тем, как уйти на каникулы, решил попрощаться со зрителями. В формате онлайн-трансляции 29 июня он провел встречу с ними, чтобы вместе вспомнить, каким был уходящий 86-й сезон. В конце мая «Старый дом» подключился к акции БДТ — марафон #ПомогиВрачам #помогиврачам, благотворительные сборы пошли на приобретение средств индивидуальной защиты для врачей Новосибирской городской клинической больницы №34. Что же касается труппы, то она продолжала работать, встречаться в Zoom и готовить сразу три спектакля.

Новосибирский областной театр кукол перешел на онлайн-формат с марта месяца. С 23 числа на сайте театра прошли показы 20 спектаклей текущего репертуара и 7 архивных. За это время спектакли онлайн посмотрели более 7 тысяч зрителей.

Молодежный драматический «Первый театр» ушел в отпуск, завершив 12-й театральный сезон. Во время действия режима самоизоляции, однако, он тоже не переставал работать. Так, театр принял участие в двух социальных акциях: «Театр в помощь мамам» и «Театр в помощь школам», а также в акции «Старого дома» #ПомогиВрачам. Без онлайн-показов спектаклей тоже не обошлось, как и встреч со зрителями через экран. Тем не менее, несколько премьер все же пришлось отложить до следующего сезона. Из отпуска труппа «Первого» вернется 15 июля и сразу приступит к репетициям.

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