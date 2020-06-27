Обиженная сибирячка набросилась на трёх девушек, приревновав их к своему парню.

27 Июнь 2020 2020-06-27T01:13:07+03:00

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Вечером 25 июня жители одного из домов в Ленинском районе Новосибирска стали свидетелями драки, развернувшейся прямо у них под окнами. Участвовали в ней четыре девушки и один мужчина. И, по словам одной из сибирячек, причиной этого конфликта стала обычная ревность.

— Мы с сестрой и нашей подругой решили посидеть немного во дворе нашего дома, пообщаться. Погода была как раз хорошая. Расположились на лавочке, разговаривали, а потом увидели, как наш новый сосед, совсем недавно переехавший в наш дом, пытается попасть в подъезд. В руках у него был букет цветов. Домой его так и не пустили, он подошел к нам, завязался разговор. Как оказалось, его девушка обиделась на него, за то, что он разговаривал с другими женщинами, и теперь не пускает его в квартиру. Ну мы тогда и спросили, а что ж ты тогда к нам-то подошел? Сейчас она увидит, что ты снова в женской компании, и точно не помиритесь, — рассказала КП-Новосибирск одна из пострадавших девушек. — И буквально минут через десять она выходит из подъезда и начинает нас оскорблять! Ну, мы хотели уже домой пойти, не связываться с ними, но словесной перепалки ей показалось мало, эта девушка меня пнула! Моя подруга начала ее оттаскивать, началась потасовка. А ее парень, вместо того, чтобы быть мужчиной в этой ситуации, сначала ударил свою пассию, а потом переключился на нас. Это было просто ужасно… У моей сестры разбит глаз, у подруги лицо, меня он бил по голове и шее. Потом, когда и он, и его дама немного остыли, они вместе куда-то ушли. А мы вызвали полицию и скорую.

Сибирячки уже написали на мужчину заявление в полицию. Завтра они отправятся снимать побои. Девушки уверены — такой поступок нельзя оставлять безнаказанным.

— Сестру и подругу я отправила еще вчера в больницу, а сама съездила только сегодня. Не могла оставить ребенка дома. Тринадцатилетняя девочка и так натерпелась ужаса, когда смотрела с балкона, как избивают ее маму. Она кричала, просила это прекратить, но спуститься побоялась. И правильно сделала, а то вдруг он бы и на нее набросился, — рассказала сибирячка.

КП-Новосибирск также направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в произошедшем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="240" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787361" frameborder="0"></iframe> Обиженная сибирячка набросилась на трёх девушек, приревновав их к своему парню.

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