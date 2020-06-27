2020-06-27T04:58:12+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе
Никита МАНЬКО
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В Новосибирске более 5,5 тысяч заболевших с начала вспышки COVID-19В Новосибирске более 5,5 тысяч заболевших с начала вспышки COVID-19Фото: Алена МАРТЫНОВА
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По данным оперативного штаба, в регионе выявили 108 новых заболевших коронавирусом, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июня 2020 года расскажет о ситуации в регионе.

— За прошедшие сутки в больницы районов Новосибирской области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщили в оперштабе Новосибирской области.

В Новосибирской области остается лишь один район, где до сих пор не выявлено заболевших COVID-19, — Кыштовский. Район — один из самых отдаленных, находится на севере области.

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 5 566 случаев заражения коронавирусом с момента вспышки заболевания в регионе. В том числе, 348 детей. Всего 3 216 пациентов излечились и были выписаны из инфекционных больниц. Количество жертв коронавируса составляет 83 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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