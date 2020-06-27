2020-06-27T05:43:13+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 27 июня 2020 года: сильная жара и ураганный ветер

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 27 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
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Новосибирцы массово идут на пляжи, которые официально закрыты.Новосибирцы массово идут на пляжи, которые официально закрыты.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на 27 июня 2020 года удивит отдыхающих . По прогнозам синоптиков днем ударит жара до +32 градусов. При этом стоит ждать ураганного ветра в порывах до 22 м\с и гроз к вечеру .

— Днем +29…+31 градус, ночью +15…+17 градусов. Ожидается переменная облачность, к вечеру местами дождь, грозы. Ветер южный 9-14 м\с, в порывах до 22 м\с, — сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

В Новосибирской области сохранится жаркая погода: днем +27…+32 градуса, местами +18...+23 градуса. Ночью прохладно, в среднем — +15…+20 градусов, при прояснениях +8…+13 градусов. В целом переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Днем по западу области сильные дожди, ливни, грозы, град. Ночью по востоку области без осадков.

«Яндекс.Погода» также обещает новосибирцам жаркую, пасмурную погоду без осадков. Днем +28…+30 градусов, вечером +23…+29 градусов. Нас ожидает теплая ночь — +21…+23 градуса. Пасмурно, без осадков. Ветер слабый, не более 5,4 м\с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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