2020-06-26T20:47:18+03:00
Происшествия

«Черные лесорубы» лишили Новосибирскую область деревьев на 29,6 миллионов рублей

Шестеро мужчин пойдут под суд
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области под суд пойдут «черные лесорубы», ущерб от промысла которых составил 29,6 миллионов рублей.В Новосибирской области под суд пойдут «черные лесорубы», ущерб от промысла которых составил 29,6 миллионов рублей.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Новосибирской области под суд пойдут «черные лесорубы», ущерб от промысла которых составил 29,6 миллионов рублей. Шестеро сибиряков незаконно вырубали деревья, перерабатывали их на пилораме и продавали по фиктивным документам.

— Следователем отдела МВД России по городу Бердску завершено расследование уголовного дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений на территории Сузунского лесничества, совершенных в особо крупном размере организованной группой (ч.3 ст.260 Уголовного кодекса РФ). В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая по октябрь 2019 года шестеро жителей рабочего поселка Сузун Новосибирской области 1970 — 1993 годов рождения незаконно срубали сосны и продавали их в дальнейшем. Всего сумма ущерба составила более 29 600 000 рублей,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Стоит отметить, что все мужчины уже в той или иной мере имели опыт работы в лесозаготовительной отрасли. Они сами рубили, вывозили и перерабатывали деревья, используя для этого несколько легковых и грузовых автомобилей, гусеничный трактор с оборудованием для трелевки деревьев и бензопилы. Кроме того, сибиряки также взяли в аренду целую пилораму.

— Возглавлял группу ранее судимый мужчина 48-летний мужчина. Он организовывал незаконную рубку, вывоз и сбыт древесины с использованием фиктивных документов, а также получение за денег. Организатору и еще двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, один участник группы находится под домашним арестом, еще двое находятся под подпиской о невыезде, — пояснили в МВД.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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