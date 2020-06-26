2020-06-26T19:42:53+03:00
Общество

«Сердце сжимается»: сибиряков возмутил пруд с утками, заросший тиной

Кроме того, берега водоема завалены мусором
Алена КУЛЕШОВА
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Водоем зарос тиной, среди которой вынуждены обитающие утки. Фото: Кадр из видеоВодоем зарос тиной, среди которой вынуждены обитающие утки. Фото: Кадр из видео
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Сибирячку возмутило состояние пруда в городе Обь. Водоем зарос тиной, среди которой вынуждены обитающие утки, а по берегам разбросаны кучи мусора.

— Пруд выглядит просто ужасно, безумно жалко уток, которые здесь живут и плавают во всей этой грязи. Я живу в Оби уже четыре года, и все это время водоем здесь в таком состоянии. Вода грязная, ничего не благоустроено, да еще и люди масла в огонь добавляют. Им сложно донести свой мусор до ближайшей урны: бросают его прямо тут. Мы не знаем, стоит ли куда-то обращаться, будет ли вообще в этом смысл, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.

Девушка сняла пруд на видео, ролик был опубликован в паблике Вконтакте «Город Обь онлайн». В комментариях под постом многие сибиряки согласились с возмущением горожанки и отметили, что если прудом заняться, то там можно обустроить неплохую зону отдыха:

— Печальное зрелище, уток и правда жалко.

— А ведь там можно создать прекрасную зону отдыха.

— У меня сердце сжимается от увиденного, — пишут люди.

Сибиряков возмутил пруд с утками, заросший тиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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