«Сердце сжимается»: сибиряков возмутил пруд с утками, заросший тиной
Сибирячку возмутило состояние пруда в городе Обь. Водоем зарос тиной, среди которой вынуждены обитающие утки, а по берегам разбросаны кучи мусора.
— Пруд выглядит просто ужасно, безумно жалко уток, которые здесь живут и плавают во всей этой грязи. Я живу в Оби уже четыре года, и все это время водоем здесь в таком состоянии. Вода грязная, ничего не благоустроено, да еще и люди масла в огонь добавляют. Им сложно донести свой мусор до ближайшей урны: бросают его прямо тут. Мы не знаем, стоит ли куда-то обращаться, будет ли вообще в этом смысл, — рассказала сибирячка КП-Новосибирск.
Девушка сняла пруд на видео, ролик был опубликован в паблике Вконтакте «Город Обь онлайн». В комментариях под постом многие сибиряки согласились с возмущением горожанки и отметили, что если прудом заняться, то там можно обустроить неплохую зону отдыха:
— Печальное зрелище, уток и правда жалко.
— А ведь там можно создать прекрасную зону отдыха.
— У меня сердце сжимается от увиденного, — пишут люди.
Сибиряков возмутил пруд с утками, заросший тиной.
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