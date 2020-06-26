В Искитиме скончался первый пациент с коронавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:19:44+03:00

В Новосибирской области скончался первый пациент из Искитимского района, у которого ранее диагностировали коронавирус. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в штабе по координации действий и сбору оперативной информации в Искитиме в период COVID-19

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В Новосибирской области скончался первый пациент из Искитимского района, у которого ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в штабе по координации действий и сбору оперативной информации в Искитиме в период COVID-19.

— Подтвержденных 70 случаев коронавирусной инфекции на территории города Искитима, госпитализированных в ГИКБ № 1, ГБУЗ НСО «ГКБ №11», госпиталь по лечению пациентов с COVID-19, открытый на базе инфекционного отделения ГБУЗ НСО «ИЦГБ». Пациентов, завершивших лечение — 39. Скончался 1 пациент, — сообщили в штабе.

Напомним, как сообщили в областном оперштабе, согласно данным на 26 июня, в Новосибирской области зарегистрировано всего 5 566 случаев инфицирования СOVID-19. Из них 108 — за последние сутки. Выздоровели в регионе 3216 пациентов, 158 из них — за последние сутки. Кроме того, за последние сутки в регионе от коронавируса умер еще один человек: 68-летний мужчина. Всего от СOVID-19 в области скончались 83 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU