«Просила спасти ребенка»: беременную женщину сожитель ударил ножом в горло

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:50:26+03:00

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Октябрьский районный суд Новосибирске отклонил апелляцию сибиряка, ударившего ножом беременную жену. Он осужден на девять лет лишения свободы по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и части 5 статьи 69 УК РФ (Назначение наказания по совокупности преступлений).

— Судом установлено, что ночью 28 июня 2017 года, Абдурхамон Турсунов и его жена, находившаяся на 32-33 неделе беременности, были на кухне квартиры жилого дома на улице Ленинградская, 273. Супруги поссорились, и в ходе перепалки Турсунов из рук чистящей картофель женщины нож и ударил им ее в шею. Скорую помощь для женщины вызвали очевидцы, по их словам, она кричала и просила спасти ребенка, — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. — Рана на левой стороне шеи, сопровождающаяся геморрагическим шоком 2 степени и развитием постгеморрагической анемии тяжелой степени, расценивается как тяжкий вред здоровью. Кроме того, полученные травмы повлекли прерывание беременности .

Адвокат мужчины подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить приговор в связи с непричастностью своего подзащитного к совершенному преступлению. Однако суд оставил ее без удовлетворения и наказание изменено не было.

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