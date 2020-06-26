20 миллионов посылок и писем отправили новосибирцы с начала года

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:04:01+03:00

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В магистрально-сортировочном центре (МСЦ) Новосибирска отметили, что более 2 миллионов писем и посылок прошли через Новосибирскую область транзитом, а около 20 миллионов остались в регионе. Чаще всего новосибирцы отправляли и получали письма. Количество посылок, пришедших автомобилями и по железной дороге, сопоставимо с прошлым годом - более 3 миллионов за 5 месяцев.

- Одна из приоритетных задач «Почты России» - доставка отправлений в кратчайшие сроки. Но помимо работы над улучшением процессов доставки и сортировки мы внедряем сервисы, которые сокращают время на отправку и получение посылок или писем в отделении связи. Например, новосибирцы уже освоили простую электронную подпись, которая избавляет от необходимости заполнять бумажные извещения и предъявлять паспорт. Пользуется популярностью и услуга «Почты России» «Предоплаченная и предзаполненная посылка». А недавно мы внедрили предварительную запись в почтовое отделение, что также позволяет отправлять и получать корреспонденцию с минимальными временными затратами, - рассказал директор МР Сибирь АО «Почта России» Николай Новосельцев.

Для обеспечения качества и своевременности сортировки корреспонденции в Новосибирском магистрально-сортировочном центре «Почты России» применяют средства механизации производственных процессов. МСЦ работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Посменно здесь трудятся около 600 человек.