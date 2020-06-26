«Уложили лицом в пол»: полицейские задержали двоих дебоширов в новосибирском метро
В пятницу, 26 июня, на станции метро «Площадь Карла Маркса» полицейские задержали двоих мужчин. Очевидцы сняли на видео, как скрутили буйных мужчин. На кадрах видно, как задержанных уложили лицом в пол возле турникетов, а мимо с опаской в глазах пробегаю пассажиры.
— Они были выпившие, вели себя агрессивно и ругались матом на полицейских, — сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск». Они поделились видео: на кадрах видно, как задержанных уложили лицом в пол возле турникетов, а мимо проходили испуганные люди.
Подписчики паблика возмутились такому поведению сибиряков:
— Почему они не на работе?
— Это ж как надо напиться, чтобы с утра быть в таком состоянии!
— Позорище! — написали они в комментариях.
В ГУ МВД по области КП-Новосибирск рассказали, что произошло.
— Утром поступила информация о том, что станции метро «Площадь Карла Маркса» находятся двое граждан в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный порядок и выражаются нецензурной бранью. Они задержаны и доставлены в отдел полиции Ленинского района для привлечения к ответственности. Проводится проверка, возраст граждан устанавливается, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
Задержание пьяных в метро.
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