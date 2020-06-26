Известные жители Новосибирской области рассказали, что думают о поправках в Конституцию

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:31:21+03:00

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В регионе продолжается голосование по поводу внесения поправок в Конституцию. В правительстве Новосибирской области сообщают, что активное участие в голосовании принимают известные в регионе люди. Предлагаем ознакомиться с их мнением о поправках.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров:

- Голосование по поправкам в Конституцию России – это исторический этап в жизни нашей страны и одна из поворотных точек в истории государства. Поправки стратегические, они вносятся на десятилетия и затрагивают все аспекты жизни нашего государства, начиная от проблем семьи и заканчивая территориальной целостностью нашей страны. Считаю, что данные поправки больше касаются последующих поколений российских граждан. Поэтому очень важно проявить свою гражданскую позицию и принять участие в общероссийском голосовании.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко:

- За себя могу сказать, что я только что проголосовал «за», потому что считаю: поправки, предложенные и согласованные на уровне Государственной Думы и Совета Федерации, это поправки, которые обеспечат развитие нашей страны. Я проголосовал в первый день и рекомендую всем проявить свою гражданскую позицию.

Председатель новосибирского отделения общественной организации «Опора России» Сергей Соколов:

- Из всего списка для меня наиболее актуален блок поправок, касающихся предпринимательской деятельности, в том числе, наделение муниципалитетов дополнительными полномочиями – уравнивание их в правах с субъектами федерации, а также вменение в обязанность Правительству РФ поддерживать предпринимательскую инициативу.

Глава Баганского района Виктор Бамбух:

- Я голосовать пойду обязательно и, конечно, «за». И всем говорю – обязательно приходите, голосование у нас тайное, решение будет вашим.

ИСТОЧНИК KP.RU