Известные жители Новосибирской области рассказали, что думают о поправках в Конституцию
В регионе продолжается голосование по поводу внесения поправок в Конституцию. В правительстве Новосибирской области сообщают, что активное участие в голосовании принимают известные в регионе люди. Предлагаем ознакомиться с их мнением о поправках.
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров:
- Голосование по поправкам в Конституцию России – это исторический этап в жизни нашей страны и одна из поворотных точек в истории государства. Поправки стратегические, они вносятся на десятилетия и затрагивают все аспекты жизни нашего государства, начиная от проблем семьи и заканчивая территориальной целостностью нашей страны. Считаю, что данные поправки больше касаются последующих поколений российских граждан. Поэтому очень важно проявить свою гражданскую позицию и принять участие в общероссийском голосовании.
Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Евгений Яковенко:
- За себя могу сказать, что я только что проголосовал «за», потому что считаю: поправки, предложенные и согласованные на уровне Государственной Думы и Совета Федерации, это поправки, которые обеспечат развитие нашей страны. Я проголосовал в первый день и рекомендую всем проявить свою гражданскую позицию.
Председатель новосибирского отделения общественной организации «Опора России» Сергей Соколов:
- Из всего списка для меня наиболее актуален блок поправок, касающихся предпринимательской деятельности, в том числе, наделение муниципалитетов дополнительными полномочиями – уравнивание их в правах с субъектами федерации, а также вменение в обязанность Правительству РФ поддерживать предпринимательскую инициативу.
Глава Баганского района Виктор Бамбух:
- Я голосовать пойду обязательно и, конечно, «за». И всем говорю – обязательно приходите, голосование у нас тайное, решение будет вашим.
ИСТОЧНИК KP.RU