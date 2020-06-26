Гвардейцами пресечены хищения

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:26:34+03:00

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23 июня на предприятии, расположенном в Новосибирском районе, охранник по камерам наблюдения увидела, как подсобный рабочий повёз в сторону магазина тележку для перевозки мусора, но почему-то прошёл мимо здания и завернул за угол. Подозрительным показалось и то, что тележка была не порожняя, а чем-то наполненная. Проверка её содержимого подтвердила подозрение – в мешке, среди мусорных пакетов был обнаружен абсолютно новый, нераспечатанный 20-ти метровый рулон вафельных полотенец, предназначенных для использования на производстве. Попытка хищения была пресечена, рулон изъят, руководство предприятия проинформировано о происшествии.

23 июня в г. Томске в строительном супермаркете на ул. Мичурина охранник заметил, как покупатель извлекает из упаковок какой-то мелкий товар и прячет его в карманы брюк. Гвардеец вызвал в магазин группу быстрого реагирования и продолжил наблюдение. Мужчина прошел к менеджеру зала, где выписал счет на другие,более дешевые товары и направился к выходу, где и был задержан. При нем были обнаружены три неоплаченные единицы товара (1 сверло ступенчатое и 2 адаптера с фиксатором производства Германия) на общую сумму 1300 руб. Мужчина пояснил, что хотел рассчитаться за товар, но не успел этого сделать, но для чего вытащил товар из упаковок,объяснить не смог. В присутствии бойцов ГБР задержанный рассчитался за товар, который намеревался похитить.

24 июня в новосибирском супермаркете, находящемся на площади К. Маркса, бойцы группы быстрого реагирования ГВАРДИИ задержали молодого человека, похитившего палку сыровяленой колбасы импортного производства стоимостью 1500 рублей – без оплаты он пронес её мимо кассовой зоны. Несмотря на то, что кража была пресечена и ущерб для магазина не наступил, по решению администрации задержанный был передан сотрудникам полиции.

25 июня в этом же магазине другой мужчина попытался похитить бутылку шампуня стоимостью 217 рублей. Он также был задержан экипажем ГБР и передан полицейским.