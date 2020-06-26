2020-06-26T11:26:34+03:00
Происшествия

Гвардейцами пресечены хищения

Сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ за последние несколько дней пресечены четырепопыткихищений, предпринятых на производстве и в учреждениях торговли
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
Изменить размер текста:

23 июня на предприятии, расположенном в Новосибирском районе, охранник по камерам наблюдения увидела, как подсобный рабочий повёз в сторону магазина тележку для перевозки мусора, но почему-то прошёл мимо здания и завернул за угол. Подозрительным показалось и то, что тележка была не порожняя, а чем-то наполненная. Проверка её содержимого подтвердила подозрение – в мешке, среди мусорных пакетов был обнаружен абсолютно новый, нераспечатанный 20-ти метровый рулон вафельных полотенец, предназначенных для использования на производстве. Попытка хищения была пресечена, рулон изъят, руководство предприятия проинформировано о происшествии.

23 июня в г. Томске в строительном супермаркете на ул. Мичурина охранник заметил, как покупатель извлекает из упаковок какой-то мелкий товар и прячет его в карманы брюк. Гвардеец вызвал в магазин группу быстрого реагирования и продолжил наблюдение. Мужчина прошел к менеджеру зала, где выписал счет на другие,более дешевые товары и направился к выходу, где и был задержан. При нем были обнаружены три неоплаченные единицы товара (1 сверло ступенчатое и 2 адаптера с фиксатором производства Германия) на общую сумму 1300 руб. Мужчина пояснил, что хотел рассчитаться за товар, но не успел этого сделать, но для чего вытащил товар из упаковок,объяснить не смог. В присутствии бойцов ГБР задержанный рассчитался за товар, который намеревался похитить.

24 июня в новосибирском супермаркете, находящемся на площади К. Маркса, бойцы группы быстрого реагирования ГВАРДИИ задержали молодого человека, похитившего палку сыровяленой колбасы импортного производства стоимостью 1500 рублей – без оплаты он пронес её мимо кассовой зоны. Несмотря на то, что кража была пресечена и ущерб для магазина не наступил, по решению администрации задержанный был передан сотрудникам полиции.

25 июня в этом же магазине другой мужчина попытался похитить бутылку шампуня стоимостью 217 рублей. Он также был задержан экипажем ГБР и передан полицейским.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 миллионов посылок и писем отправили новосибирцы с начала года
Педофил предложил секс за деньги 12-летней девочке возле школы
«Им можно, а нам нет?»: рестораторов возмутили толпы загорающих на пляже
«Уложили лицом в пол»: полицейские задержали двоих дебоширов в новосибирском метро
Погода в Новосибирске на выходные 27 и 28 июня 2020 года: объявлено штормовое предупреждение
Известные жители Новосибирской области рассказали, что думают о поправках в Конституцию
Гвардейцами пресечены хищения
Появилось видео страшного ДТП в центре Новосибирска, в котором погиб 25-летний парень
Живодер из Новосибирска ответит за то, что выстрелил в бродячую собаку
Подумали, что осень пришла: в Новосибирске опята и грузди выросли на 2 месяца раньше
Как будут работать торговые центры в Новосибирске с 26 июня 2020 года: изучаем постановление губернатора
Депутат Заксобрания пообещал жителям Новотырышкино разобраться с массовой гибелью пчёл
«Грязная простынь к нему прилипла»: ветерана, больного раком, в больнице бросили лежать в спущенных памперсах
Пять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 348 детей
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 108 человек
В Новосибирской области от коронавируса умер еще один человек: что о нем известно
«Не хотел ждать электричку»: новосибирец чуть не погиб, доехав до Кузбасса в вагоне с углем
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В новосибирском Академгородке вор изнасиловал девушку
Новосибирские школы обеспечены видеонаблюдением для проведения ЕГЭ
Вот так повезло: новосибирец украл телефон, в чехле которого были спрятаны 20 тысяч рублей
«Мужчине стало плохо, его отвезли в больницу»: в центре Новосибирска загорелся дом
Tele2 предлагает новосибирским клиентам больше кофе
В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 34-летнюю женщину на остановке
«Догнал и врезался в фуру»: новосибирец погиб на трассе у Томска