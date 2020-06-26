2020-06-26T11:36:49+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на выходные 27 и 28 июня 2020 года: объявлено штормовое предупреждение

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на выходные 27 и 28 июня 2020 года
Никита МАНЬКО
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Синоптики прогнозируют сильные грозы в субботу.Синоптики прогнозируют сильные грозы в субботу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Погода в Новосибирске на выходные 27 и 28 июня 2020 года не порадует горожан. Синоптики прогнозируют ураганный ветер, гроз и ливней на выходных. Метеорологи выпустили штормовое предупреждение на субботу 27 июня и ночь 28 июня. Ураганный ветер до 30 м\с будет сочетаться с сильной жарой до +32 градусов, предупреждают метеорологи.

— Мы выпустили штормовое предупреждение: днем в субботу нас ждут сильные ливни и кратковременные грозы, усиление ветра от 22 до 30 м\с. За день 27 июня выпадет полторы суточных нормы осадков, в отдельных районах возможен град. Кроме того, между грозами нас ждет усиление жары до +32 градусов , — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС:

27 июня температура днем составит +28…+ 30 градусов, местами до +32 градусов. Ночью +15…+17 градуса. Пасмурно, местами ливневые дожди, грозы. Скорость ветра в порывах до 22 — 30 м\с.

28 июня температура днем составит +20…+ 22 градуса, ночью +16…+18 градусов. Облачно, местами кратковременные дожди, грозы. Скорость ветра в порывах до 18 м\с.

По информации «Гисметео»:

27 июня температура днем составит +26…+ 30 градусов, ночью +18…+20 градусов. Облачно, без осадков. Скорость ветра в порывах до 5 — 13 м\с.

28 июня температура днем составит +18…+ 21 градус, ночью +19…+22 градуса. Ночью грозы, днем без осадков. Скорость ветра в порывах до 10-23 м\с.

«Яндекс. Погода» сообщает:

27 июня температура днем составит +27…+ 30 градусов, ночью +19…+22 градуса. Облачно, местами дожди.

28 июня температура днем составит +18…+ 20 градусов, ночью +13…+14 градусов. Пасмурно, вечером небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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