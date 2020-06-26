Живодер из Новосибирска ответит за то, что выстрелил в бродячую собаку

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:40:13+03:00

Живодер ответит за то, что выстрелил в уличную собаку. Фото: прокуратура НСО.

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В Новосибирске завели уголовное дело на живодера, который выстрелил на улице в собаку. Об этом сообщила в полицию местная жительница.

— В полиции выяснили, что 17 апреля у дома № 220 по улице Воинская в Новосибирске неустановленный человек причинил бродячей собаке множественные огнестрельные ранения, собака получила перелом правого бедра и оскольчатый перелом локтевой кости справа. Дознаватель полиции в июне отказал в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура, оценив материалы, отменила постановление об отказе и дала указание в возбуждении дела, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Старший дознаватель отдела полиции возбудил уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». За работой полицейских проследят прокуроры.

Преступник может получить за свои действия минимум штраф в 80 тысяч рублей, максимум — лишиться свободы на три года.

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