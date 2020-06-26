Депутат Заксобрания пообещал жителям Новотырышкино разобраться с массовой гибелью пчёл

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:02:10+03:00

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Напомним, что в этом году общественные приёмные перешли на новый формат работы и стали передвижными. Пилотный проект стартовал в Колыванском районе.

Больше всего местных жителей беспокоит массовая гибель пчел на пасеках. Пчеловоды уверены, что это произошло из-за опыления рапсовых полей химикатами крупным аграрным холдингом, работающим недалеко от села. Валерий Ильенко сообщил, чтоберёт вопрос под личный контроль и поможет жителям разобраться с ситуацией. Депутат предоставил жителям юридическую помощь, чтобы пчеловоды смогли отстоять свои права.

Обсудили жители с депутатом и бытовые вопросы – проведение газификации, устранение последствий урагана, вывоз мусора, ремонт дорог и другие. Традиционной для Валерия Ильенко сталвопросподдержки людям с ограниченными возможностями здоровья: положительно решён вопрос с приобретением вертикализатора для инвалида-колясочника.

«Очень важно оставаться в постоянном контакте с людьми. Благодаря партии есть возможность многие вопросы решать оперативно, привлекая помощь профильных министерств и ведомств Новосибирской области», – прокомментировал Валерий Ильенко.

Следующий выезд мобильной общественной приёмной партии запланирован в селе Южино, где депутат проведёт очный прием жителей. В будущем «Единая Россия» собирается внедрить такой формат во всей области.