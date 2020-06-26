«Грязная простынь к нему прилипла»: ветерана, больного раком, в больнице бросили лежать в спущенных памперсах

26 Июнь 2020 2020-06-26T08:44:47+03:00

Сибиряк пожаловался, что за его пожилым отцом не ухаживали в больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Новосибирца возмутило равнодушие врачей «Городской клинической больницы № 25». По его словам на отце, ветеране труда, там попросту поставили крест. Пожилого мужчину госпитализировали с предварительными диагнозами «Тромбоз» и «Остеохондроз». На обследовании выяснилось, что у пенсионера онкологическое заболевание.

— Из-за коронавируса все посещения запретили. Когда мы приехали забирать папу после выписки, нас охватил ужас! Он лежал в неадекватном состоянии, весь в своих испражнениях. Рядом с кроватью на тумбочке лежали его трусы в фекалиях, стоял больничный стакан с заплесневевшем чаем. В тумбочке стояла не тронутая и заплесневелая еда в контейнерах, — рассказал жуткие подробности возмущенный сын пациента в группе «revizor.nsk» — Папа был голый в спущенном и полном памперсе. Пытаясь его переложить на каталку, мы просто отдирали от него простынь, так как она присохла к его телу.

По словам мужчины, он понял, что выяснять отношения в медучреждении бесполезно.

— Мне хотелось бежать из этого ада. Судя по всему, такое, мягко сказать, свинское отношение здесь не только к лежачим больным, — резюмировал новосибирец.

Юрист уверен, что ситуацию нельзя спускать на тормоза.

— Пациент не просто страдает, есть вероятность развития других заболеваний из-за плохих санитарных условий. В связи с этим можно предъявить требование о компенсации морального вреда, написать жалобу в прокуратуру, в министерство здравоохранения о том, что за больным был ненадлежащий уход, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

КП-Новосибирск направила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU