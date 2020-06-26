Пять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 348 детей
В пятницу, 26 июня, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что еще пять детей госпитализировали в детскую больницу №3 с диагнозом «коронавирус». С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 348 детей.
— За сутки инфекцию нашли у 108 человек, из больницы выписали 158 пациентов. По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19, выздоровели 3 216 пациентов, 83 человек умерли, — сообщает оперштаб.
Среди скончавшихся от коронавируса в основном пожилые люди. Сейчас в реанимации — 90 человек, на ИВЛ — 25 пациентов.
Напомним, режим самоизоляции планируют продлить в июле. В Новосибирской области от COVID-19 умирает больше всего пациентов. Такие данные на 25 июня приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU