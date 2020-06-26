В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 108 человек

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:38:19+03:00

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В пятницу, 26 июня, стало известно о том, что за последние стуки коронавирус диагностировали еще у 108 человек, выписали из больницы — 158 человек. Их анализы показали отрицательный результат. Всего с начала эпидемии инфекцию подхватили 5 566 человек, выздоровели — 3216 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— К сожалению, еще один мужчина умер, ему было 68 лет. С начала эпидемии от коронавируса в Новосибирской области умерли 83 человека, — говорится в сообщении оперштаба. — В реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 25 пациентов.

Накануне, стало известно, что режим самоизоляции в июле продлят в Новосибирской области. Но ограничительные меры постепенно снимают. Так, например, открыли зоопарк, все магазины с отдельным входом, а также музеи. Но по-прежнему сохранен масочный режим. За его нарушение грозит штраф в размере то 1 тысяч рублей до 50 тысячи рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU