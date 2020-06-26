В Новосибирской области от коронавируса умер еще один человек: что о нем известно

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:13:50+03:00

От коронавируса умер еще один мужчина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства

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В пятницу, 26 июня, стало известно о том, что еще один пациент инфекционного госпиталя умер от коронавируса за последние сутки. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Это мужчина, ему было 68 лет. С начала эпидемии от коронавируса в Новосибирской области умерли 83 человека, — говорится в сообщении оперштаба. — В реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 25 пациентов.

Какие заведения открываются в Новосибирске. Горожане комментируют в прямом эфире и обсуждают статистику заболевших. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 108 человек. По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19.

При этом выздоровели 3216 человек.

Накануне, стало известно, что режим самоизоляции в июле продлят в Новосибирской области. Но ограничительные меры постепенно снимают. Так, например, открыли зоопарк, все магазины с отдельным входом, а также музеи.

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ИСТОЧНИК KP.RU