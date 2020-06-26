«Не хотел ждать электричку»: новосибирец чуть не погиб, доехав до Кузбасса в вагоне с углем

26 Июнь 2020 2020-06-26T07:23:17+03:00

Полиция попросила мужчину, чтобы он спустился с вагона. Фото: УТ МВД по СФО.

Мужчина думал быстро доехать до дачи недалеко от города, а уехал в соседний регион

Изменить размер текста: A A

Новосибирец добрался до Кузбасса в вагоне с углем. Сибиряка обнаружили работники железной дороги на станции Юрга-1. Они позвонили в транспортную полицию.

— Полиция установила, что 59-летний житель Новосибирска накануне путешествия находился у знакомых в районе станции Инская. Утром мужчина решил поехать на дачу в село Жеребцово, но ближайшая электричка отправлялась только через два часа. Не желая терять времени, он забрался в грузовой поезд и спрятался в вагоне с углем, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Однако поезд ехал без остановок, и сибиряк проехал гораздо больше, чем предполагал. Он остановился через 3 часа на Кузбассе, за 174 километра от Новосибирска.

Кстати, мужчина чудом остался жив: в вагонах поездов, не предназначенных для людей, с большой вероятностью можно поразиться током. Напряжение контактной сети железной дороги составляет 27 тысяч вольт.

В отношении нарушителя сотрудники транспортной полиции административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787164" frameborder="0"></iframe> Сибиряка, приехавшего в вагоне с углем, задержали полицейские.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU