«Не хотел ждать электричку»: новосибирец чуть не погиб, доехав до Кузбасса в вагоне с углем
Новосибирец добрался до Кузбасса в вагоне с углем. Сибиряка обнаружили работники железной дороги на станции Юрга-1. Они позвонили в транспортную полицию.
— Полиция установила, что 59-летний житель Новосибирска накануне путешествия находился у знакомых в районе станции Инская. Утром мужчина решил поехать на дачу в село Жеребцово, но ближайшая электричка отправлялась только через два часа. Не желая терять времени, он забрался в грузовой поезд и спрятался в вагоне с углем, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.
Однако поезд ехал без остановок, и сибиряк проехал гораздо больше, чем предполагал. Он остановился через 3 часа на Кузбассе, за 174 километра от Новосибирска.
Кстати, мужчина чудом остался жив: в вагонах поездов, не предназначенных для людей, с большой вероятностью можно поразиться током. Напряжение контактной сети железной дороги составляет 27 тысяч вольт.
В отношении нарушителя сотрудники транспортной полиции административный протокол по статье «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте».
Сибиряка, приехавшего в вагоне с углем, задержали полицейские.
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