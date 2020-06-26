В новосибирском Академгородке вор изнасиловал девушку
В пятницу, 26 июня, в Советском районе Новосибирска напали на 26-летнюю девушку. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в силовых структурах.
— Сегодня, в 8:05 у дома №16 на проспекте Лаврентьева мужчина изнасиловал девушку и похитил у нее телефон «Honor» в корпусе золотистого цвета. Скрылся в сторону лыжной базы, — рассказал источник «КП-Новосибирск».
Известно, что за помощью девушка обратилась в полицию. На вид нападавшему 30 лет. Он был одет в светло-голубые джинсы и белые кроссовки.
Новосибирцев потрясло случившееся, люди удивлены, как можно было напасть на девушку средь бела дня и в оживленном месте.
— В 8 утра? На проспекте? Людей вообще не было?
— Там лесопарк, не очень большой, но пара непросматриваемых мест есть, — написали они в паблике «Инцидент Новосибирск»
— Мне кажется его быстро найдут, хорошо что девушка сразу обратилась.
В полиции официально пока не подтвердили эту информацию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU