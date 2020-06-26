В новосибирском Академгородке вор изнасиловал девушку

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:28:18+03:00

Напавший на сибирячку мужчина скрылся, прихватив с собой ее телефон

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В пятницу, 26 июня, в Советском районе Новосибирска напали на 26-летнюю девушку. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в силовых структурах.

— Сегодня, в 8:05 у дома №16 на проспекте Лаврентьева мужчина изнасиловал девушку и похитил у нее телефон «Honor» в корпусе золотистого цвета. Скрылся в сторону лыжной базы, — рассказал источник «КП-Новосибирск».

Известно, что за помощью девушка обратилась в полицию. На вид нападавшему 30 лет. Он был одет в светло-голубые джинсы и белые кроссовки.

Новосибирцев потрясло случившееся, люди удивлены, как можно было напасть на девушку средь бела дня и в оживленном месте.

— В 8 утра? На проспекте? Людей вообще не было?

— Там лесопарк, не очень большой, но пара непросматриваемых мест есть, — написали они в паблике «Инцидент Новосибирск»

— Мне кажется его быстро найдут, хорошо что девушка сразу обратилась.

В полиции официально пока не подтвердили эту информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU