Новосибирские школы обеспечены видеонаблюдением для проведения ЕГЭ

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:01:52+03:00

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Видеокамерами оборудованы 1 308аудиторий в пунктах проведения ЕГЭ и в региональном центре обработки информации, что на 5,5% больше, чем в 2019 году.

- К камерам на ЕГЭ в школах уже привыкли: они воспринимаются как необходимость, потому что такой способ контроля помогает предотвратить попытки нарушения экзаменационного регламента. «Ростелеком» каждый год модернизирует систему видеонаблюдения, чтобы обеспечить прозрачность и открытость итоговых тестов. Так, в этом году компания смонтировала новые IP-камеры, которые расширяют угол обзора, обеспечивают более четкое изображение и не нуждаются в дополнительном оборудовании, - пояснил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В учебных классах, где будут проводиться экзамены, установлено по 2 видеокамеры. Они расположены так, чтобы в обзор попадала вся аудитория, в том числе участники итоговых тестов, номера рабочих мест, а также процесс раздачи и упаковки экзаменационных материалов. Из всех кабинетов трансляция будет вестись в онлайн-режиме.

«Новосибирская область полностью готова к проведению основного этапа сдачи экзаменов - подготовлены необходимые документы, протестированы технические системы и системы безопасности, проведено обучение работников пунктов проведения экзаменов, - сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

В целом по Сибири видеокамерами будут оборудованы более девяти тысяч помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации.