2020-06-26T05:52:32+03:00
Общество

Вот так повезло: новосибирец украл телефон, в чехле которого были спрятаны 20 тысяч рублей

Теперь его ищут полицейские
Надежда РЫЖКИНА
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Грабитель сразу сбежал с похищенным телефоном. Фото: ГУ МВД по НСО.Грабитель сразу сбежал с похищенным телефоном. Фото: ГУ МВД по НСО.
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Полиция Новосибирска разыскивает мужчину, который ограбил на улице женщину. Он выхватил у нее мобильный телефон. Оказалось, что в чехле сибирячка прятала заначку.

— 7 июня около 12:51 у дома на улице Вокзальная магистраль мужчина похитил у 48-летней женщины сотовый телефон. В чехле также находились 20 тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Преступник попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина убегает с телеофном в руках.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-20-96, 8-953-784-51-12, 8-923-137-45-85.

Напомним, в начале июня мужчина украл у пенсионерки 700 рублей и зубной протез. Сибиряк напал на пожилую женщину в подъезде и выхватил сумку.

Подозреваемый в грабеже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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