«Мужчине стало плохо, его отвезли в больницу»: в центре Новосибирска загорелся дом

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:40:46+03:00

Дым от пожара в частном доме был виден даже из-за высоток. Фото: стоп-кадр.

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В пятницу, 26 июня, в Центральном районе Новосибирска загорелся частный дом. Очевидцы рассказали, что увидели дым, поднимающийся из-за высотки на улице Ольги Жилиной.

— Владелец жилища эвакуировался самостоятельно, но ему стало плохо, и очевидцы вызвали «скорую помощь», — рассказал подписчик группы «АСТ-54».

Другой очевидец сообщил КП-Новосибирск, что увидел пожар, когда шел на работу.

— Я увидел пожар где-то в 7:45, все уже горело открытым пламенем. Вокруг было много зевак. Дом жалко, люди без крова остались. Крыша сгорела, если это и можно починить, то за немаленькие деньги, — рассказал очевидец КП-Новосибирск.

В МЧС по Новосибирской области подтвердили, что дом поврежден значительно.

— Обнаружили пожар в 7:42 на улице Ольги Жилиной. Ликвидация открытого горения была в 8:03. В момент прибытия пожарных горела кровля частного жилого дома, после тушения на ней остались сильные повреждения. Хозяин дома эвакуировался сам, но ему действительно стало плохо, его госпитализировали в городскую клиническую больницу, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар на улице Ольги Жилиной.Горит частный дом, Ольги Жилиной, 136а

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ИСТОЧНИК KP.RU