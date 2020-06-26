Tele2 предлагает новосибирским клиентам больше кофе

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:36:42+03:00

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил совместную акцию с сетью кофеен PRIMETIME в рамках программы лояльности «Больше». КлиентыTele2 могут получить скидку 20% от суммы чека при заказе напитков и блюд с доставкой на дом

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Для этого достаточно быть клиентом Tele2, зайти в программу лояльности «Больше» через сайт или мобильное приложение «Мой Tele2» и, выбрав предложение в категории «Еда», нажать на кнопку «Активировать». Полученный в SMS промокод нужно сообщить оператору при заказе по телефону или, оставив заявку на сайтеPRIMETIME. При заказе блюд из меню с оформлением доставки партнер программы «Больше» предоставит абонентам оператора скидку 20% от суммы чека. В акции участвуют все блюда из меню, размещенном на сайте PRIMETIME.

Предложение действует до 30 июня 2020 года. КлиентыTele2 также могут воспользоваться услугой бесконтактной доставки заказа. Для этого нужно выбрать этот тип доставки при заказе в соответствующей графе и оплатить заказ на сайте.

Программа лояльности «Больше» ориентирована на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Категории акций программы охватывают самые разные сферы жизни, от путешествий и развлечений до шопинга и саморазвития. В условиях вынужденной самоизоляции Tele2 расширяет этот список выгодными предложениями локальных партнёров во всех регионах присутствия оператора.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Оставаясь в режиме самоизоляции, мы постоянно пополняем список партнеров программы лояльности и предлагаем нашим клиентам новые возможности. Благодаря этому они могут вести близкий к привычному образ жизни. С нашим новым партнером, сетью кофеен «PRIMETIME», мы даем клиентам возможность заказывать свои любимые блюда, бизнес-ланчи, напитки и кофе по выгодной цене.