В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 34-летнюю женщину на остановке

26 Июнь 2020 2020-06-26T05:31:05+03:00

Сибирячку с травмой головы увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 26 июня, водитель сбил 34-летнюю женщину, стоявшую на дорогу у остановки общественного транспорта. С места ДТП водитель скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Сегодня в 1:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Станционная в сторону улица Дукача, в пути следования совершил наезд на пешехода, — рассказали в ведомстве.

Сибирячку госпитализировали в больницу №34. Врачи диагностировали у нее травму головы.

Всем, кто знает местонахождение автомобиля или стал свидетелем ДТП, просим обратиться по телефону 232 23 21, либо по 232 2351.

Напомним, накануне в Центральном районе города «Жигули» сбили 8-летнего мальчика. По предварительной информации ребенок переходил дорогу на красный свет. Ребенка с ушибами доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Переходил на красный свет»: в Новосибирске «Жигули» сбили 8-летнего мальчика.

Ребенка с ушибами доставили в больницу. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU