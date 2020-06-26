2020-06-26T05:31:05+03:00
Происшествия

В Новосибирске разыскивают водителя, сбившего 34-летнюю женщину на остановке

Сибирячку с травмой головы увезли в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель сбил женщину, стоявшую у остановки. Фото: ГИБДД НовосибирскаВодитель сбил женщину, стоявшую у остановки. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В пятницу, 26 июня, водитель сбил 34-летнюю женщину, стоявшую на дорогу у остановки общественного транспорта. С места ДТП водитель скрылся. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Сегодня в 1:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле следовал по улице Станционная в сторону улица Дукача, в пути следования совершил наезд на пешехода, — рассказали в ведомстве.

Сибирячку госпитализировали в больницу №34. Врачи диагностировали у нее травму головы.

Всем, кто знает местонахождение автомобиля или стал свидетелем ДТП, просим обратиться по телефону 232 23 21, либо по 232 2351.

Напомним, накануне в Центральном районе города «Жигули» сбили 8-летнего мальчика. По предварительной информации ребенок переходил дорогу на красный свет. Ребенка с ушибами доставили в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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