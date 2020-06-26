2020-06-26T05:05:30+03:00
Происшествия

«Догнал и врезался в фуру»: новосибирец погиб на трассе у Томска

Полиция ищет свидетелей ДТП
Надежда РЫЖКИНА
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Погиб водитель фургона JAC.Погиб водитель фургона JAC.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Возле границы Новосибирской и Томской областей произошло ДТП с грузовиками. Случилось все утром в четверг, 25 июня, около села Кафтанчиково. Грузовики двигались в сторону Новосибирска.

— Как рассказал подписчик, китайский фургон «JAC» с новосибирскими номерами врезался сзади в тягач с самосвальным прицепом «Wielton». Авария унесла жизнь водителя фургона, у которого от удара о прицеп покорежило кабину, — сообщили в группе «АСТ-54».

Полицейские ищут свидетелей аварии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Полицейские ищут свидетелей аварии.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Теперь томская полиция разыскивает очевидцев аварии. В правоохранительных органах проводят проверку, устанавливают точную причину аварии.

Напомним, 17 июня в Новосибирской области произошла также авария с грузовой «ГАЗелью»: в ней погиб 62-летний водитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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