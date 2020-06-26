Водолазы нашли тело 9-летнего мальчика, утонувшего под Новосибирском

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:34:39+03:00

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В реке Бердь водолазы нашли тело 9-летнего мальчика, утонувшего 25 июня. В СК по Новосибирской области проводят проверку.

— В городе Искитим на пляже в микрорайоне «Индустриальный» в реке Бердь утонул 9-летний ребенок. По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями пришли на пляж без взрослых. В какой-то момент ребенка начало уносить течением. Ребята пытались спасти его, но не смогли. О случившемся они рассказали родителям. В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело ребенка, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия. Опросили родных и очевидцев

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, двое девятилетних детей купались без присмотра взрослых. Внезапно начали просить о помощи, кричать, что тонут. Подростки, находившиеся рядом, бросились в воду. Они вытащили из воды одного ребенка. Второго мальчика им спасти не удалось.

В СК по Новосибирской области напомнили, что сейчас в регионе нет официально открытых пляжей, а потому купаться на водоемах опасно, тем более детям без присмотра взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU