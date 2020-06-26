Погода в Новосибирске на 26 июня 2020 года: будет жара +30 градусов

26 Июнь 2020 2020-06-26T03:10:37+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 26 июня 2020 года

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Погода в Новосибирске 26 июня 2020 года: в городе будет жара под +30 градусов, в некоторых районах области может пойти дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +28-30 градусов, ночью — +14-16 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +27-32 градуса. По востоку области — преимущественно без осадков, в отдельных районах будут кратковременные дожди и грозы, утром местами туманы. Также будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. По данным сайта, днем в Новосибирске будет 26-27 градусов тепла, небольшой дождь и будет дуть юго-восточный восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU