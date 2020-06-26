Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

26 Июнь 2020 2020-06-26T03:00:39+03:00

Коронавирус обнаружили еще у 102 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 июня 2020 года покажет, какова ситуация в регионе

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Эпидемия по-прежнему не сбавляет темпов, за последние сутки инфекцию обнаружили еще у 102 человек, о ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 июня 2020 года.

— В больницы районов области госпитализировано 515 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусом заболели 5 458 человек, в том числе 343 ребенка, выздоровели — 3 058 пациентов выздоровели, к сожалению, скончались 82 человека. В Новосибирской области от COVID-19 умирает больше всего пациентов. Такие данные привел Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU