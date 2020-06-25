В Новосибирске инвалид подал в суд на интернет-магазин за то, что не смог там ничего купить
Новосибирец подал в суд на интернет магазин из-за того, что не смог сделать там покупки. Дело в том, что торговая платформа не оборудована для слабовидящих людей. Мужчина требует возместить ему моральный вред, его заявление будет рассматривать Ленинский районный суд.
— В обоснование исковых требований указано на то, что истец решил приобрести товар в интернет-магазине. Но выбрать новый товар он не смог, так как является инвалидом по зрению. Сайт магазина не имеет альтернативной версии для слабовидящих, чем нарушает требования законодательства о защите прав инвалидов, в том числе по зрению, — сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирцы стали подавать в суд на туроператоров, пытаясь вернуть деньги за путевки, которые пришлось отменить из-за вспышки коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU